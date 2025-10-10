Ричмонд
Светлана Журова: «Если известный зарубежный спортсмен выскажется позитивно про Россию, его забьют камнями если не свои, так украинцы»

"Истинный спортсмен в моем понимании не должен никак ориентироваться на политику. Но надо понимать, что у них есть спонсоры и поддержка государства в том или ином виде. И если твое правительство недружественно настроено по отношению к России, то приходится в лучшем случае сохранять нейтралитет.

Источник: Sports

Просто представьте, что начнется, если какой-то известный зарубежный спортсмен выскажется позитивно про Россию. Да его забьют камнями если не свои, так украинцы. Сразу польются такие гадости в интернете, спонсоры начнут отворачиваться и так далее. Конечно, они понимают, чем это может обернуться.

Многие думают, что все равно ни на что не повлияют, да и конфликт в целом никак их не касается. Поэтому и стараются не высказываться", — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.