Пловец Гирев о пропуске Олимпиады-2024: «Начались конкретные заявления: если я продолжу двигаться к Парижу, то в сборной для меня все закончится, скорее всего»

С 2021 по 2023 год был сильно увлечен тем, чтобы еще точнее понимать себя и как мне нужно тренироваться индивидуально. В 2023 году это дало результат, поэтому отказываться от нейтрального статуса не было причин", — сказал Гирев, который становился серебряным призером Олимпиады-2020 в эстафете 4×200 м вольным стилем.