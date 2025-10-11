Ричмонд
Пловец Гирев о пропуске Олимпиады-2024: «Начались конкретные заявления: если я продолжу двигаться к Парижу, то в сборной для меня все закончится, скорее всего»

В октябре 2023 года Гирев получил нейтральный статус для участия в международных соревнованиях, но в апреле 2024-го сам попросил аннулировать его. На Олимпийских играх-2024 в Париже выступил только один пловец из России — Евгений Сомов, который проживает в США.

Источник: Спортс"

"Сначала это были просто разговоры. Ненавязчивые. Тренер мой был лоялен в этом плане. Люди, которые меня поддерживали, тоже остались на моей стороне.

А когда дело шло к чемпионату России, начались конкретные заявления: если я продолжу двигаться в том же направлении, к Парижу, то, скорее всего, в сборной для меня все закончится. Это если вкратце, без учета санкций, которые хотели наложить.

Я был одним из первых, кто получил нейтральный статус. Поэтому рассчитывал на то, что поеду в Париж, что отберусь и буду достойно выступать. Я еще сильно зацепился за незакрытые гештальты после Олимпиады.

С 2021 по 2023 год был сильно увлечен тем, чтобы еще точнее понимать себя и как мне нужно тренироваться индивидуально. В 2023 году это дало результат, поэтому отказываться от нейтрального статуса не было причин", — сказал Гирев, который становился серебряным призером Олимпиады-2020 в эстафете 4×200 м вольным стилем.