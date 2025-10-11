Ричмонд
Ски-альпинист Филиппов о замене костюма перед Олимпиадой: «Я хочу полностью черный. Текущий мне не очень нравится — какой-то колхоз, сделан на коленке»

Филиппов — один из трех россиян, которые на данный момент отобрались на Игры-2026 в Милан в нейтральном статусе. Также квалификацию прошли фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

— Вопрос инвентаря уже финализирован или ты пока еще ищешь какие-то решения?

— Насчет костюма я договорился с одной компанией, чтобы они его сшили, потому что мой текущий мне не очень нравится — какой-то колхоз, сделан на коленке, в спешке. Сейчас хотим все исполнить уже нормально, с учетом ограничений по цветам. Можно только черный, серый и бирюзовый. Я хочу полностью черный.

— Рюкзак оставишь старый?

— Хотелось бы его поменять. Все решится на сборе в Италии. Меня поддерживает итальянская фирма, у них основной завод в Бормио. Возможно, я подберу лыжи, крепления и новый рюкзак из олимпийской коллекции — специально для тех, кто едет на ОИ.

Если понравится, то перейду на новый рюкзак. Если нет, тогда побегу со своим — старым и ободранным. Также итальянцы подгонят новые лыжи, спринтерскую модель, на которой я уже бегал, но в новом дизайне, — рассказал Филиппов.

Не боится смерти и медведей. Первый из наших на Олимпиаде-2026 — кто он?

