Ски-альпинист Филиппов о замене костюма перед Олимпиадой: «Я хочу полностью черный. Текущий мне не очень нравится — какой-то колхоз, сделан на коленке»

— Насчет костюма я договорился с одной компанией, чтобы они его сшили, потому что мой текущий мне не очень нравится — какой-то колхоз, сделан на коленке, в спешке. Сейчас хотим все исполнить уже нормально, с учетом ограничений по цветам. Можно только черный, серый и бирюзовый. Я хочу полностью черный.