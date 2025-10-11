«Цель — чтобы массовый спорт стал частью культурного кода России». Ксения Шойгу анонсировала создание Ассоциации организаторов массового спорта

"Сегодня мы не просто собрались обсудить общие цели и интересы. Речь шла о нашей общей миссии — сделать массовый спорт доступным, безопасным и вдохновляющим для каждого жителя России. Мы не только подвели итоги года, но и наметили достаточно большой пласт работы на ближайшее будущее. Все наши коллеги и единомышленники поддержали идею создания Ассоциации организаторов массового спорта — это та инициатива, которая была необходима российскому массовому спорту.
Мы очень скрупулезно ею занимались, и благодаря коллегам из ОКР, Министерства спорта РФ, администрации президента РФ, спортивных федераций и коллег-организаторов, у нас есть большая совместная цель — вместе с коллегами сделать так, чтобы массовый спорт и здоровый образ жизни стал частью культурного кода, важной вехой в повседневной жизни каждого россиянина«, — отметила руководитель “Лиги Героев” и Федерации триатлона России Ксения Шойгу.
Целью Ассоциации станет создание единой экосистемы массового спорта в стране — в содействии с органами власти, спортфедерациями и организаторами массовых спортивных мероприятий. Среди инициатив — выработка единых стандартов качества и безопасности проведения соревнований и создание единого окна по формированию стратегии массового спорта.