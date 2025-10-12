Белоруска Черняк стала бронзовым призером первенства мира по бильярдному спорту

Наша спортсменка заняла третье место в свободной пирамиде. Победу в турнире юниорок одержала россиянка Екатерина Брытченко, лучшим у парней стал ее соотечественник Сергей Ясинецкий. Всего участие в первенстве мира в Московской области приняли представители шести стран, в том числе одиннадцать юных игроков в бильярд из Беларуси.