Белоруска Черняк стала бронзовым призером первенства мира по бильярдному спорту

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Дарья Черняк стала бронзовым призером юниорского первенства мира по бильярдному спорту в Московской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

Источник: Пресс-служба Минспорта

Наша спортсменка заняла третье место в свободной пирамиде. Победу в турнире юниорок одержала россиянка Екатерина Брытченко, лучшим у парней стал ее соотечественник Сергей Ясинецкий. Всего участие в первенстве мира в Московской области приняли представители шести стран, в том числе одиннадцать юных игроков в бильярд из Беларуси.