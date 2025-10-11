Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губерниев о Клэбо: «Сначала одни высказывания, потом несколько другие. Завтра он пропоет голосом Николая Расторгуева: “Я в Россию влюблен!”

"Клэбо понимает, что, поскольку Трампу не дали Нобелевскую премию, не за горами санкции к стабилизационному фонду Норвегии и норвежской семге, нужно держаться поближе к России. Он это понимает прекрасно.

Источник: Спортс"

Коль скоро могут стать реальностью разговоры о том, что кого‑нибудь допустят, пусть даже по схеме «1+1», Клэбо пытается просто соответствовать мейнстриму. Сначала одни высказывания, потом несколько другие, а дальше будет делать селфи с Коростелевым, или кто там приедет, и говорить: «Россия! Для других занозонька, а для меня истинная березонька!».

Повестка меняется, высказывания людей меняются. Общественное мнение сперва склоняется в одну сторону, потом склоняется в другую. А народная любовь, что ветер, как говорят. Завтра Клэбо пропоет голосом Николая Расторгуева: «Я в Россию влюблен!» Поэтому ничего страшного. Это жизнь", — сказал Губерниев.

Клэбо об отстранении россиян: «По-прежнему считаю, что их не стоит допускать, но скучаю по соревнованиям с ними».