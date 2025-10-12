Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Герман о Жабборове: «Есть осадок неоправданных ожиданий»

"На данный момент его нужно доводить, чтобы он был стабильным, приносил результат не только себе, а команде.

Делаем выбор в пользу игроков, которые более стабильны, надежны, и готовы жертвовать личными амбициями ради командных достижений.

Чуть-чуть есть осадок неоправданных ожиданий, но при этом и я, и тренерский штаб понимает, что еще год-полтора его можно довести до ситуации, когда он действительно будет лучшим в лиге, но у нас этого времени нет«, — сказал президент “Амкала”.

Жабборов перешел в «Амкал» из Unwanted Boys в январе. Стал серебряным призером WINLINE Суперкубка Медиалиги и чемпионом МФЛ.

За 18 матчей в турнирах Медиалиги Шах забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

После вылета «Амкала» из Кубка Лиги, клуба объявил, что узбекский форвард покидает команду.