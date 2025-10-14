Олимпийскому чемпиону Максимову исполнилось 80 лет: «Возрастной планки нет. Я продолжаю писать планы на каждую тренировку»

— Нет, здесь возрастной планки нет. Моя задача — сделать так, чтобы, когда я уйду с этого мостика, чтобы те люди, которые придут на этот мостик, продолжили это дело и не развалили. Поэтому надо чемпионат России выиграть и потом думать, какой человек придет и захочет поработать. А пока я продолжаю писать планы на каждую тренировку, индивидуальные причем для каждого игрока. И всегда тренеру нужно думать.