Ротенберг опубликовал фото с Загитовой, Тарасовым и Кремлевым: «Вместе победим ????»

«Вместе победим ????», — написал Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81.
Радулов, Гусев, Окулов, Григоренко, Канцеров, Нестеров, Серебряков — в расширенном составе «России 25» на КПК-2025. В список вошли 53 игрока из 15 клубов КХЛ.
