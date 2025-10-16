Ричмонд
Ротенберг опубликовал фото с Загитовой, Тарасовым и Кремлевым: «Вместе победим ????»

Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг опубликовал фотографию с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой, бывшим футболистом сборной России, «Локомотива» и «Родины Медиа» Дмитрием Тарасовым и бизнесменом и президентом Международной ассоциации бокса (IBA) Умаром Кремлевым.

Источник: Спортс"

«Вместе победим ????», — написал Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81.

Радулов, Гусев, Окулов, Григоренко, Канцеров, Нестеров, Серебряков — в расширенном составе «России 25» на КПК-2025. В список вошли 53 игрока из 15 клубов КХЛ.

