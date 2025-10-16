Хоккеистов сборной Канады предупредили, что в олимпийской деревне в Милане не будет все идеально. Возможны проблемы с транспортом, проживанием, едой

Многие известные спортсмены, участвующие в летних Олимпийских играх, не посещают деревню, а предпочитают останавливаться в роскошных отелях. Но на Олимпиаде-2026 игроки НХЛ будут жить в общежитиях вместе с фигуристами и конькобежцами. Это прописано в соглашении, заключенном НХЛ и Ассоциацией игроков НХЛ с ИИХФ, которая действует от имени Международного олимпийского комитета. И хотя, по словам источников, знакомых с условиями соглашения, ничто не помешает игроку НХЛ покинуть олимпийскую деревню и бесплатно провести ночь в отеле во время турнира, не ожидается, что многие будут так делать в Милане.