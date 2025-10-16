Ричмонд
Сергей Устюгов во второй раз стал отцом

У лыжника и его супруги Елены родилась дочка. Пара уже воспитывает дочь Киру, которая появилась на свет в январе 2020-го.

Источник: Спортс"

"Бог создал женщину, чтобы та давала жизнь! Но почему она одна проходит все эти муки ада, почему для рождения ребенка такой сложный процесс.

Тем временем на свет появилась новая жизнь, наша жизнь", — написала Елена Устюгова.