Сергей Устюгов во второй раз стал отцом

"Бог создал женщину, чтобы та давала жизнь! Но почему она одна проходит все эти муки ада, почему для рождения ребенка такой сложный процесс.
Тем временем на свет появилась новая жизнь, наша жизнь", — написала Елена Устюгова.
У лыжника и его супруги Елены родилась дочка. Пара уже воспитывает дочь Киру, которая появилась на свет в январе 2020-го.
