Янюшкин, Поливалов, Секисов, Хубаев, Хлутков и Абесадзе продлили контракты с «Локомотивом»

«Сергей Янюшкин, начинавший карьеру еще в рядах РК “Пенза” Олега Балашова, — бессменный капитан команды, основной флайхав и бьющий, влился в состав пензенских “железнодорожников” с момента основания клуба. Вносил немалый вклад в достижения команды и в регби-7, и в “классике”. В легендарном финале 2023 года на его счету 18 очков из 23, а по итогам чемпионского сезона — звание лучшего игрока турнира в целом.