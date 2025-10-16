Путин наградил генсека ВФВ Яременко медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» ІІ степени

«За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” ІІ степени Яременко Александра Михайловича — генерального секретаря общественной организации “Всероссийская федерация волейбола”, город Москва», — говорится в указе президента Владимира Путина о награждении государственными наградами.