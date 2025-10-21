Бородавко о возможном допуске лыжников: «Если не будут выполнены требования МОК, то не один спортсмен не попадет на Олимпиаду»

"Вне зависимости от того, допустит нас международная федерация 21-го числа или нет, Международный олимпийский комитет уже вынес свой вердикт, что допуск на Олимпийские игры в Италии будет такой же, как в Париже. Те же самые условия.
Тем более последнее слово будет за комиссией МОК. Так что тут мало что зависит от международных федераций: если не будут выполнены требования МОК, то не один спортсмен не попадет на Олимпиаду", — сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
Норвежские лыжники обсуждают возможность бойкота соревнований в случае, если FIS допустит россиян.