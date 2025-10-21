Николай Гуляев: «Общаемся с международной федерацией. Еще ни разу не было случая, чтобы президент ISU отказал мне в личной встрече»

— Что с международной федерацией? Вы общаетесь с ее представителями?
— Считаю, что диалог, желательно очный, должен быть всегда. Я лично встречаюсь с международными представителями. Еще ни разу не было случая, чтобы президент Международного союза конькобежцев господин Ким отказал мне в личной встрече. Мы общались на полях конференций, форумах и так далее. Нас туда приглашают.
— Что вы делаете для того, чтобы вас звали?
— Мы общаемся. Без контакта с международной федерацией сложно рассчитывать на правильное возвращение спортсменов на международную арену, — сказал глава Союза конькобежцев России Гуляев в эфире «Матч ТВ».