Николай Гуляев: «Общаемся с международной федерацией. Еще ни разу не было случая, чтобы президент ISU отказал мне в личной встрече»

— Считаю, что диалог, желательно очный, должен быть всегда. Я лично встречаюсь с международными представителями. Еще ни разу не было случая, чтобы президент Международного союза конькобежцев господин Ким отказал мне в личной встрече. Мы общались на полях конференций, форумах и так далее. Нас туда приглашают.