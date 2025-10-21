Большунов и австрийский лыжник Фермойлен встретились на сборе в Рамзау: «Александр считал, что шанс поехать на Олимпиаду — 1%. Но мы понимаем, что это 0%»

Большунов, похоже, не в лучшей форме. Он тяжеловато дышит, да и в плане техники выглядит не так хорошо. Я спросил его об этом, и он ответил, что у него в Рамзау стандартный интервал. В 2022 году он проходил здесь круг за 2 минуты 30 секунд, а в этом году — за 2 минуты 50 секунд. Они лишились международных стартов и не очень хорошо представляют, какой сейчас уровень.