Алсу Миназова: «Когда мы приехали на чемпионат мира, многие писали, мол, поехали позориться»

"У нас довольно маленький вид спорта, но, несмотря на это, есть и свои хейтеры. Когда мы приехали на чемпионат мира, многие писали, мол, поехали позориться, потому что на чемпионате Европы мы показали недостаточно хорошие результаты. Но я для себя четко обозначила, что знаю, зачем я тут: делаю все, что в моих руках, чтобы показать наилучший результат.