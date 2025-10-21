Миназова об отстранении от турниров: «В первый год смотрела Кубки мира и просто ревела — настолько хотелось быть там, гоняться с сильнейшими»

В 2021 году на моем последнем чемпионате мира я выиграла полуфинал и гонялась в финале, где не все сложилось. Но я тогда закончила год на таком вдохновении… Поэтому отстранение было для меня ударом. И теперь, конечно, выходя на старт, я думала: боже, какое это счастье просто снова быть тут, снова иметь возможность соревноваться с лучшими! Это очень классно", — рассказала Алсу Миназова.