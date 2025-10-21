Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025. Мельникова выиграла квалификацию в многоборье, Калмыкова, Рощина и Васильева прошли в финалы

Также в финалы квалифицировались другие россиянки: Людмила Рощина (многоборье), Анна Калмыкова (опорный прыжок) и Лейла Васильева (брусья).
Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025.
Джакарта, Индонезия.
Квалификация, женщины.
Индивидуальное многоборье.
1. Ангелина Мельникова (Россия) — 54,566.
2. Айко Сугихара (Япония) — 54,099.
3. Кайлия Немур (Алжир) — 53,865.
4. Чжан Цинъин (Китай) — 53,699.
5. Далси Кейлор (США) — 52,765.
6. Карина Шонмайер (Германия) — 52,131.
7. Людмила Рощина (Россия) — 52,065.
8. Рина Киси (Япония) — 52,065.
Опорный прыжок.
1. Ангелина Мельникова (Россия) — 14,499.
2. Дэн Ялань (Китай) — 14,250.
3. Лия-Моника Фонтейн (Канада) — 14,099.
4. Карина Шонмайер (Германия) — 14,049.
5. Анна Калмыкова (Россия) — 13,916.
Брусья.
1. Кайлия Немур (Алжир) — 15,533.
2. Ян Фаньюйвэй (Китай) — 14,566.
3. Ангелина Мельникова (Россия) — 14,500.
4. Кейт Макдональд (Австралия) — 14,200.
5. Лейла Васильева (Россия) — 14,200…
8. Людмила Рощина (Россия) — 14,133.
Бревно.
1. Чжан Цинъин (Китай) — 14,366.
2−3. Флавия Сараива (Бразилия) — 13,833.
2−3. Сабрина Манека-Войня (Румыния) — 13,833…
23. Ангелина Мельникова (Россия) — 12,733…
64. Людмила Рощина (Россия) — 11,766…
72. Анна Калмыкова (Россия) — 11,566.
Вольные упражнения.
1. Сабрина Манека-Войня (Румыния) — 13,666.
2−3. Рина Киси (Япония) — 13,566.
2−3. Руби Эванс (Великобритания) — 13,566…
12. Ангелина Мельникова (Россия) — 13,100…
19. Анна Калмыкова (Россия) — 12,933…
26. Людмила Рощина (Россия) — 12,600.
ПРИМЕЧАНИЕ: в финал многоборья проходят 24 лучших гимнастки (только те, кто выступил на всех снарядах), в отдельных видах — по 8. До финалов допускаются максимум по две спортсменки от одной национальной федерации.
