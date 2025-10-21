Ричмонд
Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025. Мельникова выиграла квалификацию в многоборье, Калмыкова, Рощина и Васильева прошли в финалы

21 октября на чемпионате мира в Джакарте (Индонезия) завершилась женская квалификация. Помимо многоборья, Мельникова прошла в финалы в опорном прыжке и упражнениях на брусьях.

Источник: Sports

Также в финалы квалифицировались другие россиянки: Людмила Рощина (многоборье), Анна Калмыкова (опорный прыжок) и Лейла Васильева (брусья).

Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025.

Джакарта, Индонезия.

Квалификация, женщины.

Индивидуальное многоборье.

1. Ангелина Мельникова (Россия) — 54,566.

2. Айко Сугихара (Япония) — 54,099.

3. Кайлия Немур (Алжир) — 53,865.

4. Чжан Цинъин (Китай) — 53,699.

5. Далси Кейлор (США) — 52,765.

6. Карина Шонмайер (Германия) — 52,131.

7. Людмила Рощина (Россия) — 52,065.

8. Рина Киси (Япония) — 52,065.

Опорный прыжок.

1. Ангелина Мельникова (Россия) — 14,499.

2. Дэн Ялань (Китай) — 14,250.

3. Лия-Моника Фонтейн (Канада) — 14,099.

4. Карина Шонмайер (Германия) — 14,049.

5. Анна Калмыкова (Россия) — 13,916.

Брусья.

1. Кайлия Немур (Алжир) — 15,533.

2. Ян Фаньюйвэй (Китай) — 14,566.

3. Ангелина Мельникова (Россия) — 14,500.

4. Кейт Макдональд (Австралия) — 14,200.

5. Лейла Васильева (Россия) — 14,200…

8. Людмила Рощина (Россия) — 14,133.

Бревно.

1. Чжан Цинъин (Китай) — 14,366.

2−3. Флавия Сараива (Бразилия) — 13,833.

2−3. Сабрина Манека-Войня (Румыния) — 13,833…

23. Ангелина Мельникова (Россия) — 12,733…

64. Людмила Рощина (Россия) — 11,766…

72. Анна Калмыкова (Россия) — 11,566.

Вольные упражнения.

1. Сабрина Манека-Войня (Румыния) — 13,666.

2−3. Рина Киси (Япония) — 13,566.

2−3. Руби Эванс (Великобритания) — 13,566…

12. Ангелина Мельникова (Россия) — 13,100…

19. Анна Калмыкова (Россия) — 12,933…

26. Людмила Рощина (Россия) — 12,600.

ПРИМЕЧАНИЕ: в финал многоборья проходят 24 лучших гимнастки (только те, кто выступил на всех снарядах), в отдельных видах — по 8. До финалов допускаются максимум по две спортсменки от одной национальной федерации.

Расписание чемпионата мира по спортивной гимнастике-2025 в Джакарте.