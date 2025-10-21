Кутуз: «Видел обиженные комментарии о судействе. Это болельщики “Амкала” и 2Drots, наверное»

Назар вроде не попал в челюсть, просто боднул. Это агрессивное поведение, желтая карточка на грани красной, но удара по лицу не было.
Что касается момента с пенальти, то там мяч был в 10−12 метрах от столкновения, причем сначала игрок «СиндЕката» тянул за майку нашего футболиста. Я таких пенальти не видел.
Я не видел, чтобы судьи нам помогали. Это обиженные разговоры проигравшей команды«, — сказал форвард “Десятки”.
ФК «10» сыграл вничью с «СиндЕкатом» (2:2, первая игра — 3:2) в ответном полуфинале Элитного дивизиона WINLINE Кубка Медиалиги и по сумме двух встреч вышел в финал.
При счете 1:2 во втором тайме футболисты «Десятки» сразу же вступили в прессинг после того, как отдали мяч сопернику в рамках фэйр-плей. Вскоре после этого Владимир Обухов сравнял счет.