Защитник «Торпедо» Бойков: «Гольф приносит ментальное расслабление, но это тяжелый спорт. Вроде смотришь: а что такого? Нужно просто ударить клюшкой по мячику. Но это игра одного миллиметра»

Это тоже тяжелый спорт. Поначалу вроде смотришь: а что такого? Нужно просто ударить клюшкой по мячику. А потом понимаешь, что это игра одного миллиметра. Наклон на один миллиметр в одну или другую сторону может кардинально поменять твой удар.