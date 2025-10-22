Александр Тихонов: «Нас не допустили до Олимпиады? И правильно! Надо не сопли жевать, а быть доминирующей страной. Кто мы по территории, а кто такая Европа?»

"Нас не допустили до Олимпиады? И правильно сделали! Не надо сопли жевать, а надо быть доминирующей страной. Кто мы по территории, а кто такая Европа? Кто правит бал?
У меня, кроме стыда, никаких чувств нет. А мы жалуемся. Все справедливо. Мне обидно за безголовое руководство, а не за спортсменов.
Почему Израиль делает что хочет? Надо тем же отвечать, а мы все жалуемся и сидим", — сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.
Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
? Наши лыжники не едут на Олимпиаду: норвежцы ликуют, Россия собирается в суд.