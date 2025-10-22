Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Тихонов: «Нас не допустили до Олимпиады? И правильно! Надо не сопли жевать, а быть доминирующей страной. Кто мы по территории, а кто такая Европа?»

Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлил отстранение россиян от турниров, которое длится с 2022 года.

Источник: Спортс"

"Нас не допустили до Олимпиады? И правильно сделали! Не надо сопли жевать, а надо быть доминирующей страной. Кто мы по территории, а кто такая Европа? Кто правит бал?

У меня, кроме стыда, никаких чувств нет. А мы жалуемся. Все справедливо. Мне обидно за безголовое руководство, а не за спортсменов.

Почему Израиль делает что хочет? Надо тем же отвечать, а мы все жалуемся и сидим", — сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

? Наши лыжники не едут на Олимпиаду: норвежцы ликуют, Россия собирается в суд.