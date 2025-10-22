Сергей Крянин: «Надо добиваться допуска с флагом и гимном. Других вариантов вообще не должно быть»

Но, в любом случае, надо добиваться допуска с флагом и гимном. Наши ребята и девчата должны выступать в полном составе. Других вариантов вообще не должно быть. Самое главное, работа ведется. Ее надо вести так, чтобы допускали на полных правах и не было никакой дискриминации", — сказал Сергей Крянин.