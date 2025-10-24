Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фетисов о заявлении МОК про въезд атлетов в страны: «Олимпийская хартия заработает, надеюсь. Это двойной стандарт, нас не пускали все время, а тут индонезийцы проявили характер, и такой эффект»

В МОК отметили необходимость реформирования олимпийских квалификационных принципов, по которым принимающая соревнования страна обязана предоставить гарантии доступности въезда для каждого спортсмена-участника.

Ранее власти Индонезии не пустили на чемпионат мира по спортивной гимнастике израильских спортсменов.

"Надеюсь, что заработают устав, Олимпийская хартия, все эти уставы международных федераций. По любому это двойной стандарт, если нас не пускали все это время, а индонезийцы тут проявили характер, и такой эффект.

Если регламент не будет соблюдаться, это будет полная неуправляемость мировым спортом", — заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Ряд стран не предоставляют российским спортсменам возможность въезда на соревнования, которые могут быть частью отбора на Олимпийские игры.

МОК рекомендовал международным федерациям не проводить турниры в Индонезии после невыдачи виз израильским гимнастам.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше