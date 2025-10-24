Фетисов о заявлении МОК про въезд атлетов в страны: «Олимпийская хартия заработает, надеюсь. Это двойной стандарт, нас не пускали все время, а тут индонезийцы проявили характер, и такой эффект»

Ранее власти Индонезии не пустили на чемпионат мира по спортивной гимнастике израильских спортсменов.
"Надеюсь, что заработают устав, Олимпийская хартия, все эти уставы международных федераций. По любому это двойной стандарт, если нас не пускали все это время, а индонезийцы тут проявили характер, и такой эффект.
Если регламент не будет соблюдаться, это будет полная неуправляемость мировым спортом", — заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Ряд стран не предоставляют российским спортсменам возможность въезда на соревнования, которые могут быть частью отбора на Олимпийские игры.
МОК рекомендовал международным федерациям не проводить турниры в Индонезии после невыдачи виз израильским гимнастам.