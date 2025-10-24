Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Белорусской федерации лыжных гонок о скандинавах в FIS: «Очень трудно разговаривать с глухими людьми, потому что они тебя не слышат»

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) не пустила российских и белорусских лыжников к отбору на Олимпиаду-2026 — перед советом скандинавские страны угрожали бойкотом.

Источник: Спортс"

"Очень трудно разговаривать с глухими людьми, потому что они тебя не слышат. Еще более трудно разговаривать с людьми, которые в своих действиях надевают различные маски и придерживаются даже не двойных, а тройных стандартов.

Скандинавы — локомотив мнения в FIS? Меня в детстве учили, что локомотив задает ритм и вывозит в трудных ситуациях. Но сейчас это антироссийский и антибелорусский локомотив, и я считаю, что те решения, которые этот локомотив принимает, несут больше вреда, чем пользы. Руководители, к сожалению, пренебрегают правилами, которые они были призваны применять.

Скандинавское лобби, к сожалению, очень сильно, но это не значит, что оно действует в верном направлении. Я считаю, что оно преследует свои меркантильные интересы. Актуальные решения FIS — огромный урон для спорта, и скандинавская группа не отражает ту большую массу людей, которые дорожат спортом в полном смысле этого слова, болеют им и испытывают к нему страсть", — рассказал Глава Белорусской федерации лыжных гонок Александр Гребнев.

Три страны задавили FIS и не пустили российские лыжи на Олимпиаду.