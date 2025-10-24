Глава Белорусской федерации лыжных гонок о скандинавах в FIS: «Очень трудно разговаривать с глухими людьми, потому что они тебя не слышат»

Скандинавское лобби, к сожалению, очень сильно, но это не значит, что оно действует в верном направлении. Я считаю, что оно преследует свои меркантильные интересы. Актуальные решения FIS — огромный урон для спорта, и скандинавская группа не отражает ту большую массу людей, которые дорожат спортом в полном смысле этого слова, болеют им и испытывают к нему страсть", — рассказал Глава Белорусской федерации лыжных гонок Александр Гребнев.