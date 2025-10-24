Судья Каптюх о финале чемпионата России: «После игры получил сообщения от неизвестного болельщика “Динамо” с оскорблениями»

"Игра была максимально напряженной. Дам ей оценку 9,5 — 10 по десятибалльной шкале. Ставки были очень высоки. Соперники играли от ножа, боялись совершить ошибку, но отдавали все силы, рубились от и до. Было много моментов, которые надо было правильно истолковать — с той же штрафной попыткой, желтой карточкой Герману Давыдову, которую без видеопросмотра вообще можно было не заметить.