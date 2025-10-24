— Русофобия? Да ладно. Я, на самом деле, один из немногих западных лыжников — возможно, единственный, хоть как-то значимый для СМИ, — кто активно пытается вести диалог с россиянами, особенно на эти темы. Я друг русского народа. Но это не значит, что я друг российской политики.
Там, откуда я родом, свобода слова — одно из основополагающих прав, и, будучи публичным человеком, я обязан высказывать свое мнение. Когда Вероника Степанова приезжает в мой родной город, а затем пишет в Telegram о том, как якобы ужасен Запад, я не могу не задаться вопросом: если все действительно так плохо, зачем вообще сюда приезжать?
Никто не заставляет ее тренироваться в Рамзау. Если бы я поехал в Россию и публично жаловался на то, как там плохо, это тоже бы не понравилось людям — и это понятно, — рассказал Фермойлен.