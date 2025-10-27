Москва представит свои проекты на форуме «Россия — спортивная держава»

В интерактивной зоне разместят фиджитал-комплекс по игре в бильярд. Бильярдный стол со специальным цифровым решением поможет проанализировать расстановку шаров и позицию игрока, а также нарисовать траекторию потенциального удара. Под руководством профессионального тренера по бильярду посетители смогут узнать больше о тонкостях игры и опробовать передовые спортивные технологии в мире фиджитал-спорта.