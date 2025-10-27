Ричмонд
Москва представит свои проекты на форуме «Россия — спортивная держава»

Участники мероприятия обсудят ключевые темы в области физической культуры, профессионального и массового спорта.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С 5 по 7 ноября в Самаре пройдет Международный форум «Россия — спортивная держава». Мероприятие станет площадкой для обмена опытом, внедрения новых идей и обсуждения актуальных вопросов спортивной отрасли.

«Московский спорт» представит свой стенд в выставочной зоне форума. Гости смогут узнать больше о спортивной жизни столицы и ключевых проектах Департамента спорта города Москвы. На экранах покажут видеоролики о массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях 2025 года и доступной спортивной инфраструктуре.

В интерактивной зоне разместят фиджитал-комплекс по игре в бильярд. Бильярдный стол со специальным цифровым решением поможет проанализировать расстановку шаров и позицию игрока, а также нарисовать траекторию потенциального удара. Под руководством профессионального тренера по бильярду посетители смогут узнать больше о тонкостях игры и опробовать передовые спортивные технологии в мире фиджитал-спорта.

Международный форум «Россия — спортивная держава» — одно из главных событий в спортивной отрасли. В ходе мероприятия будут обсуждаться ключевые темы в области физической культуры, профессионального и массового спорта. В событии примут участие олимпийские чемпионы, руководители отраслевых органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, спортивные федерации, представители частного бизнеса, журналисты и эксперты спортивной индустрии. Форум учрежден указом Президента России.

В этом году мероприятие пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» и в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого».