Чемпионат мира по велотреку. Лысенко завоевала бронзу в индивидуальном спринте, победив Бурлакову в заезде за 3-е место

Чемпионат мира по велотреку.
Сантьяго, Чили.
Женщины.
Индивидуальный спринт.
1. Хетти ван дер Вау (Нидерланды).
2. Мина Сато (Япония).
3. Алина Лысенко (Россия).
4. Яна Бурлакова (Россия).
Соревнования проходят в чилийском Сантьяго. В индивидуальном спринте Лысенко победила соотечественницу Яну Бурлакову в заезде за третье место.
