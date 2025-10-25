Ричмонд
Чемпионат мира по велотреку. Лысенко завоевала бронзу в индивидуальном спринте, победив Бурлакову в заезде за 3-е место

Соревнования проходят в чилийском Сантьяго. В индивидуальном спринте Лысенко победила соотечественницу Яну Бурлакову в заезде за третье место.

Чемпионат мира по велотреку.

Сантьяго, Чили.

Женщины.

Индивидуальный спринт.

1. Хетти ван дер Вау (Нидерланды).

2. Мина Сато (Япония).

3. Алина Лысенко (Россия).

4. Яна Бурлакова (Россия).