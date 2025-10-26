Яна Бурлакова о серебре ЧМ: «В вечерних заездах все отпустила — все мысли о медалях, которые мне очень хотелось навешать на себя»

"Было очень тяжело. До сих пор сейчас не верится, что я серебряный призер чемпионата мира этого года, так как начало соревнований получилось не очень удачным для меня. Не получалось сконцентрироваться и настроиться. Морально было тяжело, в том числе и в утренней сессии.
В вечерних заездах я уже все отпустила — все мысли о медалях, которые мне очень хотелось навешать на себя. В общем, просто ехала для себя, для души, получить удовольствие. И, как мы видим, это намного лучше работает", — сказала Бурлакова.