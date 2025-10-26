Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Янюшкин о подготовке к ЧР по регби-7: «Располагаем оптимальным составом, и есть достаточно времени, чтобы поработать над структурой и техникой»

Третий тур Магнит чемпионата России по регби-7 стартует 8 ноября.

Источник: Спортс"

«Главная задача состояла в том, чтобы поиграть в “семерку”, поскольку этого давно не было. Разумеется, в матчах с реальными соперниками все будет выглядеть иначе, и допущенные сегодня ошибки в настоящей игре могут иметь совсем иные последствия.

Но сейчас главное, что мы располагаем оптимальным составом, и есть достаточно времени, чтобы поработать над структурой и техникой. Честно говоря, не припомню, чтобы у нас было три недели на подготовку к турам «семерки» — обычно остается не больше десяти дней«, — рассказал главный тренер “Локомотива” Александр Янюшкин.