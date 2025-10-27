Энергообъекты Самарской области подготовили к форуму «Россия — спортивная держава»

Самарская область
«Был проведен технический аудит схем энергоснабжения Ледового дворца спорта им. В. С. Высоцкого в Самаре и Ледового дворца спорта “Лада-Арена” в Тольятти», — сообщили в пресс-службе «Самарской сетевой компании».
Также энергетики проверили готовность пяти передвижных дизельных электростанций мощностью от 100 до 500 кВт. При необходимости их можно будет использовать для подключения потребителей по временной схеме.
Сотрудники сетевой компании тоже подготовились к предстоящему форуму: они дополнительно отработали действия по подключению дизельных электростанций к объектам электроснабжения и взаимодействие с другими компаниями энергосистемы Самарской области. На период проведения спортивного форума обеспечена готовность более 120 единиц техники и почти 400 сотрудников ССК, в том числе диспетчерские службы и оперативно-выездные бригады в Самаре и Тольятти.