Энергообъекты Самарской области подготовили к форуму «Россия — спортивная держава»

Сотрудники сетевой компании тоже подготовились к предстоящему форуму: они дополнительно отработали действия по подключению дизельных электростанций к объектам электроснабжения и взаимодействие с другими компаниями энергосистемы Самарской области. На период проведения спортивного форума обеспечена готовность более 120 единиц техники и почти 400 сотрудников ССК, в том числе диспетчерские службы и оперативно-выездные бригады в Самаре и Тольятти.