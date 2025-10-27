Ричмонд
Энергообъекты Самарской области подготовили к форуму «Россия — спортивная держава»

В регионе провели работу по дополнительному повышению надежности энергоснабжения объектов спортивного форума.

Самарская область 5—7 ноября 2025 года примет Международный форум «Россия — спортивная держава». Сейчас в регионе завершается подготовка к этому масштабному событию. В частности, окончены работы по обеспечению надежного электроснабжения 45 объектов форума. На каждом из них провели внеочередные осмотры и проверку схем электроснабжения.

«Был проведен технический аудит схем энергоснабжения Ледового дворца спорта им. В. С. Высоцкого в Самаре и Ледового дворца спорта “Лада-Арена” в Тольятти», — сообщили в пресс-службе «Самарской сетевой компании».

Также энергетики проверили готовность пяти передвижных дизельных электростанций мощностью от 100 до 500 кВт. При необходимости их можно будет использовать для подключения потребителей по временной схеме.

Сотрудники сетевой компании тоже подготовились к предстоящему форуму: они дополнительно отработали действия по подключению дизельных электростанций к объектам электроснабжения и взаимодействие с другими компаниями энергосистемы Самарской области. На период проведения спортивного форума обеспечена готовность более 120 единиц техники и почти 400 сотрудников ССК, в том числе диспетчерские службы и оперативно-выездные бригады в Самаре и Тольятти.