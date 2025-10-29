Ричмонд
Четырем российским всадникам присвоили нейтральный статус

Право выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов получили Мария Иванова, Федор Семенков, Дарья Скрынникова и Ангелина Степанова.

Источник: Спортс"

Об этом сообщила Международная федерация конного спорта (FEI).

Всего в настоящее время обладателем нейтрального статуса является 41 представитель отечественного конного спорта.