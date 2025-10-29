Российские саночники в ноябре проведут сбор в Китае

Это тренировочное мероприятие важно для наших саночников, которые не выступали на зарубежных трассах с февраля 2022 года, когда в Китае проходили Олимпийские игры. Ребятам очень важно получить опыт спусков на другой трассе.
Сейчас все мы находимся в ожидании оглашения решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску о возвращении нас на международные старты", — рассказал начальник команды Артем Петраков.
По словам Петракова, в списке участников ноябрьского сбора будет немало молодых спортсменов. Поедут в Китай и участники Олимпиады-2022 — Роман Репилов, Александр Горбацевич, Виктория Демченко, Андрей Богданов и Юрий Прохоров.