«Азамат, ты реально замахал. Друзья, по-братски, сходите к нему на футбол». Джиган пригласил на финал Кубка Медиалиги

"Азамат, ты реально замахал. Ты погнал уже с этим футболом.

Друзья, по-братски, сходите к нему на футбол. 3 ноября в Краснодаре медиафутбол. Команда Азамата.

Я ### знает, че там еще. Просто сходить на этот футбол Азамата", — призвал рэпер.

Ранее подобные приглашения записали комик Гарик Харламов и главный тренер сборной России Валерий Карпин.

В матче сыграют ФК «10» комика Азмата Мусагалиева и «СиндЕкат» из Екатеринбурга.

Решающий матч пройдет на стадионе академии «Краснодара».

