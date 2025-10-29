«Азамат, ты реально замахал. Друзья, по-братски, сходите к нему на футбол». Джиган пригласил на финал Кубка Медиалиги

Друзья, по-братски, сходите к нему на футбол. 3 ноября в Краснодаре медиафутбол. Команда Азамата.
Я ### знает, че там еще. Просто сходить на этот футбол Азамата", — призвал рэпер.
Ранее подобные приглашения записали комик Гарик Харламов и главный тренер сборной России Валерий Карпин.
В матче сыграют ФК «10» комика Азмата Мусагалиева и «СиндЕкат» из Екатеринбурга.
Решающий матч пройдет на стадионе академии «Краснодара».
