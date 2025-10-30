Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Южноафриканский полузащитник Райан Смит перешел в «Локомотив»

25-летний игрок (рост — 170 см, вес — 79 кг) начал заниматься регби с девяти лет. До настоящего времени он выступал за клуб «Leopards» из города Почефструм, который играет в первом дивизионе Кубка Карри.

Источник: Спортс"

"Я очень трудолюбивый игрок с большими мечтами и амбициями. Мне нравится выкладываться на поле по полной и радовать свою команду.

Регбисты «Локомотива» играют в хорошее регби, и, судя по тому, что я видел, играют именно как команда, а не как отдельные регбисты, любят силовую борьбу, обладают хорошим уровнем мастерства и отличными индивидуальными навыками.

Никогда в жизни не видел снега, но всегда готов к любым испытаниям. Это значит, что буду готов и к русской зиме! Также уже выучил некоторые русские слова, которые смогу использовать. Начал с самых основ!" — рассказал Смит.