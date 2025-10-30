Ричмонд
Олег Матыцин: «Видим отсутствие единой линии в принятии решений в международных спортивных организациях»

"Мы видим отсутствие единой линии в принятии решений в международных спортивных организациях… С одной стороны, звучат призывы к построению мостов, с другой — наши атлеты продолжают сталкиваться с дискриминационными критериями, не имеющими ничего общего со справедливостью и олимпийскими принципами.

Источник: Sports

Недавно глава МОК [Кирсти Ковентри] заявила: «Сегодня мы сталкиваемся с множеством проблем и препятствий, и мы сможем преодолеть их, только если будем работать сообща. Мой тренер всегда говорил мне, что мы сильны настолько, насколько сильно наше самое слабое звено». И здесь возникает несколько мыслей, связанных со статусом участия российских спортсменов в Играх.

Олимпийские игры должны быть праздником честной борьбы и человеческого духа, где главным является мастерство спортсмена, а не его паспорт.

Уход международных спортивных федераций с этой траектории развития воспринимается именно как самое слабое звено. Сегодня как никогда важно международному спортивному сообществу вести открытый равноправный диалог со всеми участниками по всем проблемам, о которых говорит Кирсти Ковентри, и совместными усилиями преодолеть кризис, обеспечив защиту интересов главного действующего лица в олимпийском движении — спортсмена", — сказал глава комитета Госдумы по спорту и физической культуре Олег Матыцин.

Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
