Олег Монгол пригласил на финал Кубка Медиалиги: «Роднулькины, приходите! Будут все наши — Газдан и Кутуз! Всем Fair Play!»

«Роднулькины, я не стал ждать качка из Hi-Fi и Мухтара с “НТВ”. Я написал Азамату [Мусагалиеву]. Короче, 3 ноября финал [Кубка] Медиалиги в Краснодаре. Приходите, будут все наши — Газдан и Кутуз. Всем Fair Play!» — сказал Монгол.
Ранее приглашения на финал Кубка Лиги записали Артем Дзюба, Валерий Карпин, Филипп Киркоров, Гарик Харламов, Джиган и другие.
ФК «10» Азамата Мусагалиева и «СиндЕкат» из Екатеринбурга сыграют в финале Кубка Лиги на стадионе академии ФК «Краснодар» 3 ноября. На финале выступят Amirchik, Олег Майами и Limba. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.
«Десятка» Мусагалиева — впервые в финале! C ударом локтем и спорным пенальти.
