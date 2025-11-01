Александр Первухин: «За эти годы мы всем надоели, но это не значит, что “Енисей” играет в неправильное регби»

Понятно, что за эти годы мы всем надоели, но это не значит, что команда «Енисей» играет в неправильное регби, при этом побеждая тех, кто играет в как бы правильное… Завоевывая за последние 10 лет восемь раз звание чемпиона страны, причем каждый раз с большим отрывом по набранным очкам в атаке, как, кстати, произошло и в этом сезоне. Так что нет у меня причин кардинально менять состав, — рассказал Первухин.