Светлана Журова: «Я уверена, что Латвия не пустит наших саночников на свой этап Кубка мира»

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о снятии бана с российских саночников.

Источник: Sports

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил допустить их до международных турниров в нейтральном статусе.

«Нужно понять, в каком виде будет осуществлен допуск, на каких условиях допустят. Надо учитывать и то, в каких странах будут проходить соревнования. Я уверена, что Латвия не пустит наших саночников на свой этап Кубка мира», — сказала Журова.

Этап Кубка мира в Латвии пойдет в рейтинг, на основе которого распределяются олимпийские квоты.

