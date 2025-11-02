Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Леонид Калинин перейдет из «Славы» в другой клуб

Форвард первой линии Леонид Калинин из «Славы» принял решение продолжить карьеру в другом клубе.

Источник: Спортс"

28-летний Калинин выступал за «Славу» на протяжении четырех сезонов.

В PARI чемпионате России сезона 2024/25 провел за команду 14 матчей (730 минут) и совершил пять попыток.

Регбист стал лучшим игроком девятого тура ЧР по версии Спортса«».