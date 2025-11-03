Кутуз: «Победу посвятил родителям, они всегда смотрят мои игры, переживают»

"Эмоции после финального свистка? Не ожидал. Когда осознал, что мы выиграли, захлестнули эмоции, пошли слезы, пытался их как-то остановить, но не получилось. Не знал, куда идти. Стоял в центре поля, не понимал, где наши, растерялся. Потом пошел благодарить ребят. Обещал родителям привезти золотую медаль — обещание сдержал.