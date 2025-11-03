Максим Данилин: «Десятке» по силам побить все рекорды и пройти как можно дальше в Кубке России"

Опустошения нет. Я далеко не звезда. Мне есть куда карабкаться. Если со здоровьем будет все хорошо. Опустошен только после празднования. Все силы отдал, когда кричал. Сегодня опустошен, но завтра с новыми силами начнем готовиться к суперкубку.