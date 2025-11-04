Ричмонд
Де Брюйне о травме бедра: «Я уже на пути к возвращению! Операция прошла отлично»

Кевин де Брюйне высказался об успешной операции после травмы.

Источник: Спортс"

Полузащитник «Наполи» получил травму двуглавой мышцы правого бедра в 1-м тайме матча Серии А с «Интером» (3:1). Футболист схватился за заднюю поверхность бедра сразу после реализованного пенальти на 33-й минуте.

На прошлой неделе бельгиец был прооперирован в Антверпене. Сообщалось, что хавбек пропустит от 3 до 4 месяцев.

"Всем привет! Как вы знаете, я временно выбыл.

Хорошая новость: операция прошла отлично. Я уже на пути к возвращению!

Спасибо за все сообщения! ?", — написал де Брюйне в соцсетях.