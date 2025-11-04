Кубок мира. 1/64 финала. Непомнящий, Дубов, Артемьев, Мурзин, Землянский, Нестеров, Гребнев, Есипенко и Наер сыграют на турнире

4 ноября пройдут первые партии открытого турнира, 5 ноября — вторые. 6 ноября пройдут партии тай-брейка.
Три лучших шахматиста по итогам Кубка мира отберутся в турнир претендентов 2026 года.
Кубок мира по шахматам.
Гоа, Индия.
Открытый турнир.
1/64 финала.
Первые партии.
Начало партий — 12:30 по московскому времени (4 ноября), прямая трансляция — на канале ФИДЕ.
Арсений Нестеров (Россия) — Пентала Харикришна (Индия).
Диптаян Гхош (Индия) — Ян Непомнящий (Россия).
Иван Землянский (Россия) — Рэй Робсон (США).
Володар Мурзин (Россия) — Георг Майер (Уругвай).
Бай Цзиньши (Китай) — Даниил Дубов (Россия).
Айк Мартиросян (Армения) — Владислав Артемьев (Россия).
Давид Навара (Чехия) — Алексей Гребнев (Россия).
Андрей Есипенко (Россия) — Ниджат Абасов (Азербайджан).
Евгений Наер (Россия) — Юхан-Себастьян Кристиансен (Норвегия).
Гукеш Доммараджу (Индия) — Ногербек Казыбек (Казахстан).
С. Л. Наранаян (Индия) — Никита Витюгов (Англия).
Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Гергели Кантор (Венгрия).
Кристобаль Энрикес Вильягра (Чили) — Алексей Сарана (Сербия).
Денис Махнев (Казахстан) — Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан).
Уэсли Со (США) — Титас Стремавичюс (Литва).
Даниил Юффа (Испания) — Джеффри Шонг (США).
Маттиас Блюбаум (Германия) — Ахмед Адли (Египет).
Александр Донченко (Германия) — Антон Гихарро Давид (Испания).
Боян Максимович (Босния и Герцеговина) — Аниш Гири (Нидерланды).
Видит Сантош Гуджрати (Индия) — Фаустино Оро (Аргентина).
Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Сурья Шехар Гангули (Индия).
Владислав Ковалев (Беларусь) — Винсент Каймер (Германия).
Александр Мотылев (Румыния) — Пархам Магсудлу (Иран).
Лоренцо Лодичи (Италия) — Ханс Ниманн (США).
Салех Салем (ОАЭ) — Абхиманью Мишра (США).
Александр Фиер (Бразилия) — Владимир Федосеев (Словения).
Кирилл Алексеенко (Австрия) — Энди Вудворд (США).
Шамсиддин Вохидов (Узбекистан) — Максим Чигаев (Испания).
Мартин Петров (Болгария) — Арджун Эригайси (Индия).
ПРИМЕЧАНИЕ: матчи состоят из двух партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем еще 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход с первого. В случае ничьей играется тай-брейк по быстрым шахматам — две партии 15+10 (затем при необходимости две 10+10; две 5+3; две 3+2; одна партия в формате армагеддона 4+2).
