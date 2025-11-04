Ричмонд
Кубок мира. 1/64 финала. Непомнящий, Дубов, Артемьев, Мурзин, Землянский, Нестеров, Гребнев, Есипенко и Наер сыграют на турнире

На Кубке мира по шахматам в индийском Гоа стартуют матчи 1/64 финала с участием россиян.

Источник: Спортс"

4 ноября пройдут первые партии открытого турнира, 5 ноября — вторые. 6 ноября пройдут партии тай-брейка.

Три лучших шахматиста по итогам Кубка мира отберутся в турнир претендентов 2026 года.

Кубок мира по шахматам.

Гоа, Индия.

Открытый турнир.

1/64 финала.

Первые партии.

Начало партий — 12:30 по московскому времени (4 ноября), прямая трансляция — на канале ФИДЕ.

Арсений Нестеров (Россия) — Пентала Харикришна (Индия).

Диптаян Гхош (Индия) — Ян Непомнящий (Россия).

Иван Землянский (Россия) — Рэй Робсон (США).

Володар Мурзин (Россия) — Георг Майер (Уругвай).

Бай Цзиньши (Китай) — Даниил Дубов (Россия).

Айк Мартиросян (Армения) — Владислав Артемьев (Россия).

Давид Навара (Чехия) — Алексей Гребнев (Россия).

Андрей Есипенко (Россия) — Ниджат Абасов (Азербайджан).

Евгений Наер (Россия) — Юхан-Себастьян Кристиансен (Норвегия).

Гукеш Доммараджу (Индия) — Ногербек Казыбек (Казахстан).

С. Л. Наранаян (Индия) — Никита Витюгов (Англия).

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Гергели Кантор (Венгрия).

Кристобаль Энрикес Вильягра (Чили) — Алексей Сарана (Сербия).

Денис Махнев (Казахстан) — Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан).

Уэсли Со (США) — Титас Стремавичюс (Литва).

Даниил Юффа (Испания) — Джеффри Шонг (США).

Маттиас Блюбаум (Германия) — Ахмед Адли (Египет).

Александр Донченко (Германия) — Антон Гихарро Давид (Испания).

Боян Максимович (Босния и Герцеговина) — Аниш Гири (Нидерланды).

Видит Сантош Гуджрати (Индия) — Фаустино Оро (Аргентина).

Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Сурья Шехар Гангули (Индия).

Владислав Ковалев (Беларусь) — Винсент Каймер (Германия).

Александр Мотылев (Румыния) — Пархам Магсудлу (Иран).

Лоренцо Лодичи (Италия) — Ханс Ниманн (США).

Салех Салем (ОАЭ) — Абхиманью Мишра (США).

Александр Фиер (Бразилия) — Владимир Федосеев (Словения).

Кирилл Алексеенко (Австрия) — Энди Вудворд (США).

Шамсиддин Вохидов (Узбекистан) — Максим Чигаев (Испания).

Мартин Петров (Болгария) — Арджун Эригайси (Индия).

ПРИМЕЧАНИЕ: матчи состоят из двух партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем еще 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход с первого. В случае ничьей играется тай-брейк по быстрым шахматам — две партии 15+10 (затем при необходимости две 10+10; две 5+3; две 3+2; одна партия в формате армагеддона 4+2).

Полная сетка — здесь.