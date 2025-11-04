Дмитрий Васильев: «Я бы не называл США радикально врагом России — не враг, а соперник. Америка хочет удержать пальму первенства и иногда прибегает к не совсем честным методам борьбы»

"Я бы не называл США радикально врагом России. Не враг, а соперник. А когда один оппонент пытается обыграть другого, он может прибегать к нечестным методам борьбы. США хочет удержать пальму первенства во всем мире, и когда на горизонте появляются такие соперники, как Россия или Китай, то Америка иногда прибегает к не совсем честным методам борьбы.
Враг может быть только на поле боя. А у нас же с Америкой нет никакой войны, значит, мы можем считаться только соперниками. Не думаю, что в США считают Россию врагом. Простые люди аполитичны, и им вообще до лампочки. Их спросят, где находится Москва, а они ответят, что в штате Юта.
Большинство американцев далеки от политики, и им абсолютно без разницы, что там происходит. В Америке всех интересует свое благосостояние, благополучие и деньги. А Китай или Россия — им до лампочки. Знаю, что когда русские приезжают в США, всех встречают хорошо. Когда американцы встречают наших, говорят: «Путин! Давай, давай!» Вот так простые люди реагируют на все.
Простые люди во всем мире одинаковы. Они не хотят видеть и слышать эту политику. Они живут своей жизнью, а людей оценивают только по двум критериям: хороший или плохой. Для них, если ты нормальный человек, все в порядке — будем дружить", — сказал Васильев.