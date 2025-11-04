Ричмонд
Дегтярев поздравил с Днем народного единства: «Этот праздник — символ сплоченности и ответственности каждого за страну»

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев опубликовал поздравление с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября.

Источник: Спортс"

"Поздравляю всех с Днем народного единства. Этот праздник — символ сплоченности и ответственности каждого за страну.

Президент России Владимир Владимирович Путин не раз говорил, что сила России в единстве народа, в умении действовать вместе ради общего результата. Командный дух, взаимная поддержка, взаимоуважение — это еще и важнейшие спортивные качества.

Пусть этот день напоминает, что победы рождаются только там, где есть общая цель и готовность идти вперед вместе", — написал Дегтярев в своем телеграм-канале.