Главный тренер «Кливленда» отказался от назначения комбинаций в нападении в пользу координатора

Тренер добавил, что неделя отдыха позволила ему пересмотреть некоторые подходы, и сейчас «настало подходящее время» для этого шага. «Томми будет самим собой, а я помогу ему на каждом этапе. Главное — понимать, что нам нужно делать: удерживать нападение на поле и набирать очки», — отметил он.