В Самарской области стартовал форум «Россия — спортивная держава» 5 ноября

В Самарской области стартовал массовый забег «Чистый спорт» 5 ноября. Мероприятие приурочено к форуму «Россия — спортивная держава», который продлится до 7 ноября.
Основные мероприятия спортивного форума пройдут на двух локациях: стадионе «Солидарность Самара Арена» и в Дворце спорта имени Высоцкого. Программа форума обещает быть насыщенной и увлекательной. Участников ждут захватывающие турниры с участием известных спортсменов, а также разнообразные массовые спортивные мероприятия, включая забеги, флешмобы, зарядки, соревнования и мастер-классы по уличным видам спорта, а также гала-матчи по баскетболу и хоккею.
Деловая часть форума запланирована на 5 и 6 ноября. В эти дни участники обсудят вопросы развития детско-юношеского спорта, подведут итоги проделанной работы и определят новые задачи для достижения национальных целей в сфере спорта.