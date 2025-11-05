В Самарской области стартовал форум «Россия — спортивная держава» 5 ноября

Основные мероприятия спортивного форума пройдут на двух локациях: стадионе «Солидарность Самара Арена» и в Дворце спорта имени Высоцкого. Программа форума обещает быть насыщенной и увлекательной. Участников ждут захватывающие турниры с участием известных спортсменов, а также разнообразные массовые спортивные мероприятия, включая забеги, флешмобы, зарядки, соревнования и мастер-классы по уличным видам спорта, а также гала-матчи по баскетболу и хоккею.