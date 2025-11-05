Ричмонд
В Самарской области стартовал форум «Россия — спортивная держава» 5 ноября

В Самарской области стартовали мероприятия в рамках спортивного форума.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области стартовал массовый забег «Чистый спорт» 5 ноября. Мероприятие приурочено к форуму «Россия — спортивная держава», который продлится до 7 ноября.

Основные мероприятия спортивного форума пройдут на двух локациях: стадионе «Солидарность Самара Арена» и в Дворце спорта имени Высоцкого. Программа форума обещает быть насыщенной и увлекательной. Участников ждут захватывающие турниры с участием известных спортсменов, а также разнообразные массовые спортивные мероприятия, включая забеги, флешмобы, зарядки, соревнования и мастер-классы по уличным видам спорта, а также гала-матчи по баскетболу и хоккею.

Деловая часть форума запланирована на 5 и 6 ноября. В эти дни участники обсудят вопросы развития детско-юношеского спорта, подведут итоги проделанной работы и определят новые задачи для достижения национальных целей в сфере спорта.