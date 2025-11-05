Антуан Дюпон стал самым высокооплачиваемым регбистом в мире. Он получит около $1,5 млн за сезон

За каждый сезон Дюпон заработает около 1,5 млн долларов.
«Продление его контракта символизирует преданность, страсть и общие амбиции. Антуан Дюпон и “Тулуза” вместе пишут уникальную историю. Историю передачи опыта и совершенства, решительно нацеленную на будущее», — говорится в заявлении клуба.
Дюпон выступает за «Тулузу» с 2017 года — за это время он пять раз выиграл Топ-14 и два Кубка Чемпионов, а также положи 62 попытки в 133 матчах.
Антуан — капитан сборной Франции по регби. Вместе с командой он выиграл золото на Олимпиаде-2024 в Париже в регби-7.